Dos morts i desenes de ferits en un atropellament massiu a Alemanya

Dues persones van morir i desenes van resultar ferides ahir a la tarda en un atropellament múltiple al nucli antic de la ciutat alemanya de Münster, segons va confirmar el ministeri de l'Interior alemany. El conductor va envestir els transeünts i comensals als voltants del restaurant Kiepenkerl, un lloc popular entre els veïns i turistes al centre del nucli antic de la ciutat de 310.000 habitants a l'estat de Renània del Nord-Westfàlia. El conductor es va suïcidar i seria un ciutadà alemany amb antecedents psiquiàtrics, per la qual cosa les autoritats haurien descartat el mòbil terrorista, va informar el diari Süddeutschen Zeitung. «No hi ha proves d'antecedents terroristes. El presumpte autor seria un alemany identificat com Jens R., nascut el 1969 i amb antecedents psiquiàtrics el 2014 i 2016», informava aquest diari.

El ministeri no va donar de moment xifres de ferits, però els mitjans alemanys, citant fonts policials i de bombers, van estimar que unes 30 persones podrien haver resultat afectades, entre elles sis que es trobarien en estat crític. Precisament, es va donar la circumstància que a la ciutat estava prevista una manifestació de protesta a favor de la població kurda, cosa que va motivar que bona part del desplegament dedicat a observar els manifestants es personés ràpidament al lloc del succés.



Estocolm, any 1

Aquest incident va succeir un any després de l'atac d'un camió a Estocolm que va matar cinc persones, i evoca els records de l'atemptat ocorregut al desembre de 2016 a Berlín, en què 12 persones van perdre la vida atropellades per un camió, o també els de Catalunya a l'agost, amb quinze morts.

Les reaccions de condol no es van fer esperar. «Estic commocionat per les notícies de Münster», va lamentar Andrea Nahles, líder parlamentària del Partit Socialdemòcrata, soci menor de la coalició governant amb Angela Merkel. «Els meus pensaments estan amb les víctimes i els seus familiars», va afegir, i va demanar: «Espero que les nostres autoritats puguin aclarir ràpidament els antecedents d'aquest incident i desitjar a les forces locals molta força per al seu treball».

«Notícies horribles des de Münster», va lamentar també la portaveu del Govern alemany Ulrike Demmer, mentre que la ministra de Justícia, Katarina Barley, va agrair la tasca dels serveis d'emergència i va demanar fer tot el possible per descobrir què va ser el que va conduir a l'incident.

Münster és una de les ciutats universitàries més importants d'Alemanya, amb més de 50.000 estudiants, i té un pintoresc centre de la ciutat amb nombrosos bars, restaurants i institucions culturals.

Des d'Espanya també van arribar mostres de suport. El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va traslladar la solidaritat i suport al Govern i al poble alemany i a les famílies de les víctimes i va insistir en el compromís espanyol en la lluita contra el terrorisme.

També l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va expressar la seva solidaritat. «Estic profundament afectat pel greu incident a Münster. Tota la meva simpatia i solidaritat amb els ciutadans alemanys, els representants locals i el govern federal», va manifestar a Twitter.