Lula da Silva diu que s'entregarà a la policia i reafirma la seva innocència

L'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva va fer un discurs davant centenars de simpatitzants abans de lliurar-se a les autoritats després de l'ordre d'entrada a la presó dictada per la condemna en ferm a 12 anys de presó per delictes de corrupció. El jutge li havia donat fins divendres a les cinc de la tarda per entregar-se, tot i que no va especificar quan ho faria. «Compliré amb el seu mandat perquè vull fer la transferència de responsabilitat», va assegurar.

Lula, primer president de classe treballadora del país, va denunciar que és «l'únic ésser humà» processat per «un apartament que no és meu», en referència al tríplex de luxe que la sentència li atribueix. «Lava Jato va mentir quan va dir que era meu. Vaig pensar que amb el jutge Moro es podria resoldre, però també va mentir», va assegurar en referència al jutge Sergio Moro. «No els perdono haver traslladat a la societat la idea que soc un lladre». Lava Jato és el nom de la investigació de la trama de corrupció per la qual ha estat condemnat, tot i que va matisar que no està en contra d'aquesta. «No pensin que estic en contra de Lava Jato».

Així, «m'enfrontaré a ells acceptant complir el mandat. Vull saber quants dies creuen que estaré detingut i quants més dies em deixin allà, més Lulas naixeran en aquest país i més gent voldrà lluitar», va dir, afegint que «sortiré d'aquesta més gran, més fort, més autèntic i innocent. Vull demostrar que els que van cometre el crim van ser ells». Lula es presentava als comicis per tornar a la presidència i va defensar les seves opcions: «Fa molt vaig somiar que fos possible que un metal·lúrgic sense títol universitari cuidés més de l'educació que els diplomats i funcionaris que governen aquest país. Aquest va ser el delicte que vaig cometre i seguiré sent criminal».