Un banc d'esperma xinès exigeix als donants que siguin socialistes

Un dels principals bancs d'esperma de la capital xinesa ha portat el culte al totpoderós Partit Comunista xinès (PCX) fins al paroxisme en establir com a requisit previ per als seus possibles donants l'«amor per la pàtria socialista» i la «lleialtat al partit», una mostra més de com aquesta formació exerceix cada dia una major influència sobre tots els aspectes de la vida del gegant asiàtic. El singular requisit formava part d'una campanya a les xarxes socials posada en marxa dimecres passat per a demanar donants per part del Tercer Hospital de la Universitat de Pequín, un centre públic que està afiliat a una universitat d'elit considerada com la Harvard de la Xina.

A més de gaudir de bona salut, tenir entre 20 i 45 anys i estar lliure de malalties genètiques o infeccioses, els homes que vulguin donar semen «han d'estimar la pàtria socialista, donar suport al lideratge del Partit Comunista, ser lleials a la causa del partit i ser ciutadans decents, respectuosos amb la llei i estar lliures de problemes polítics», segons es llegia al compte oficial del centre en la popular aplicació de missatgeria Wechat. Això sí, els facultatius no aclarien com pensen comprovar que es compleixen aquests requisits. Finalment, el text va ser eliminat de les xarxes socials divendres a la nit.