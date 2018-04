Ciutadans demana la dimissió de Cifuentes arran de la polèmica del màster

Ciutadans ha exigit la "dimissió formal" de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per la polèmica del màster. El partit havia apostat per obrir una comissió d'investigació i havia supeditat la seva postura al fet que el PP els donés suport. El partit havia donat 48 hores als populars perquè formalitzessin el seu suport però, finalment i davant la negativa del PP, el portaveu a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha exigit la dimissió de la presidenta de Madrid. Aguado ha demanat al PP que aparti Cifuentes i proposi un altre candidat alternatiu a la presidència fins a les eleccions del 2019. Amb aquesta decisió, però, Cs no dona suport a la moció de censura impulsada pel PSOE per fer fora Cifuentes de la presidència de la Comunitat de Madrid. El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat que mantenen la moció de censura tot i la posició de Cs.

A més, Aguado ha demanat al PP que situï al capdavant de la comunitat madrilenya un candidat alternatiu perquè, de manera "interina, esgoti la legislatura per arribar a les eleccions del 2019, reproduint el que ja va passar a Múrcia. "A Ciutadans som contundents i hem actuat amb responsabilitat", ha defensat.

Ara bé, des de Cs no s'han posicionat a favor de la moció de censura que ha registrat el PSOE i que la Mesa de l'Assemblea de Madrid aborda aquest dilluns.

Després de conèixer la petició de Cs, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat que mantindran la moció de censura i ha acusat Cs "d'intentar aparentar que tot canviï perquè res canviï". "En això Ciutadans és força expert", ha manifestat Sànchez, que ha carregat contra Cifuentes: "La mentida no pot presidir la comunitat de Madrid". El líder del PSOE ha enviat un altre missatge als de Rivera: "Ja que prenen la decisió que ho facin amb totes les conseqüències i obrin un temps nou a la comunitat de Madrid", ha dit.