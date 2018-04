Detenen dos joves a Mallorca per extorquir-ne un altre

Una parella formada per un noi de 18 anys i una menor de 15 han estat detinguts per la Policia Nacional a Manacor (Mallorca) acusats d'extorquir un jove del que van obtenir 20.000 euros sota l'amenaça reiterada de difondre fotos íntimes de quan era menor d'edat. La víctima era obligada a lliurar els diners en sobres que llançava des de la finestra de la seva habitació en una data determinada per indicació dels arrestats.

El jove era víctima de l'extorsió des de feia diversos mesos. La parella l'amenaçava a través de missatges de mòbil de difondre una sèrie de fotografies de caràcter íntim que havien estat preses quan era menor d'edat si no accedia a lliurar-los grans sumes de diners. Els fets van ser descoberts pels pares de la víctima quan es van adonar que faltaven 20.000 euros de la caixa forta del seu domicili.

El jove va reconèixer que estava sent extorquit des de feia diversos mesos per una parella de desconeguts, que li anaven demanant grans sumes de diners de forma periòdica. Els detinguts contactaven amb la víctima a través de missatges.