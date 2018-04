Froilán increpa dos regidors de Màlaga: "Em feu fàstic"

Experiència insòlita per als regidors d'IU a l'Ajuntament de Màlaga, Remedios Ramos i Eduardo Zorrilla, a l'AVE de les 18.30 hores que van agafar ahir, diumenge, per retornar de Madrid a la Costa del Sol. Tots dos tornaven d'una reunió comitè central del PC i els fets concrets, segons la versió de tots dos, van passar a la cafeteria del tren. També hi eren presents el secretari general del PC andalús, Ernesto Alba, i l'exregidora d'IU a l'Ajuntament, Toni Morillas.

Segons relata Ramos, els quatre van mantenir una conversa informal en què va sortir a la llum el vídeo amb la suposada picabaralla entre les reines Sofía i Letizia: "Després de fer broma sobre alguns dels memes, escolto com un nen que teníem d'esquena remuga entre dents i ens diu fills de puta". Segons el relat de Ramos, ella es va dirigir cap a ell per preguntar-li que "què passava". "En aquests moments, me'n adono que és Froilán", assegura l'edil d'IU que Froilán de Marichalar li hauria contestat: "Tú sabrás lo que pasa".

Els fets, corroborats per Zorrilla, no s'aturen aquí. "Estava alterat i seguia remugant cap a nosaltres: 'Dais asco, flojos de mierda', precisa Ramos. Zorrilla, per la seva banda, lamenta el que ha passat, per la" mala impressió "que li va causar." En cap moment vam ofendre ningú i tampoc vam voler entrar en una baralla, veient com estava d'alterat. Froilán es va comportar com un mal educat ", resumeix Zorrilla, que, assegura, encara està una mica sorprès." Que Froilán ens digui 'flojos' a nosaltres, precisament, ell ... ", manifesta.

Alba, per la seva banda, va deixar constància al seu Twitter del que ha passat i va aprofitar per cridar a secundar la manifestació per la III República que es celebra el 14 d'abril.