Lula s'entrega a la Policia Federal del Brasil per entrar a la presó

L'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva finalment es va entregar a la Policia Federal després de sortir a peu de la seu del sindicat metal·lúrgic ABC a São Bernardo do Campo, als afores de Sao Paulo, on estava envoltat per simpatitzants que en un primer intent no el van deixar sortir. L'exmandatari va ser traslladat a una sala reservada de la seu de la Policia Federal a Curitiba.

Amb la seva entrega es fa el primer pas perquè finalment es compleixi l'ordre d'entrada a la presó establerta en la condemna en ferm a dotze anys de presó per delictes de corrupció.

Els advocats de Lula van pactar l'entrega després d'una missa a São Bernardo do Campo, a Sao Paulo, en homenatge a l'exprimera dama Marisa Letícia, difunta esposa del propi Lula. A l'acte, Lula va tornar a defensar la seva innocència i va reiterar la seva intenció de ser candidat en les propers eleccions presidencials.

L'entrada a la presó de Lula era inevitable des de dimecres, quan el Tribunal Suprem Federal (STF) va rebutjar, per sis vots contra cinc, un primer «habeas corpus» amb què Lula pretenia eludir el seu empresonament, al·legant que havia de romandre en llibertat fins que esgotés tots els recursos possibles contra la sentència condemnatòria. El Tribunal Suprem Federal del Brasil va rebutjar dissabte l'últim recurs de la defensa de Lula per evitar la seva imminent entrada a la presó.

En un primer moment, el cotxe de Lula va tornar a la seu sindical perquè els concentrats impedien la sortida de l'expresident brasiler per entregar-se. Al cotxe anaven Lula, el su advocat, Cristiano Zanin, Paulo Okamotto, el director administratiu del sindicat metal·lúrgic ABC, Moisés Selerges, i un escorta. Fins i tot es va arribar a dir que Lula hauria arribat a negociar amb les autoritats que el lliurament fos ahir a la nit per poder veure la final del Campionat Paulista de futbol que va enfrontar Palmeiras i Corinthians.