Otegi pronostica que ETA es dissoldrà abans de l'estiu

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, considera que probablement abans de l'estiu es produirà la dissolució d'ETA i va pronoticar que quan la banda deixi d'existir el Govern del PP no acabarà amb la dispersió i «menys amb la pressió de Ciutadans». Otegi va recordar que el Fòrum Social va anunciar, en el seu dia, que abans de l'estiu es produirà «la desmobilització» de la banda.

«A mi no em sol agradar donar dates perquè és un tema prou delicat com per anar amb compte. Cal tenir molta seguretat per a això. Però sí, considero que la data que va donar el Fòrum Social perquè es produeixi aquesta decisió d'ETA s'aproxima molt al que probablement hagi de passar», va indicar.

En un altre ordre de coses, persones que portaven paraigües en què es llegia la paraula «vergonya» en francès i que recordaven els 829 crims d'ETA van irrompre en l'acte d'inauguració de l'«escultura del desarmament» a Baiona organitzat per «artesans de la pau» i Bake Bidea. Col·lectius de víctimes de la banda havien mostrat el seu rebuig a la col·locació d'aquest monòlit.