El PP demana explicacions al PSOE per les filtracions en el cas Cifuentes

El PP va exigir explicacions «urgents i immediates» al PSOE per les filtracions del cas del màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, arran de la informació publicada pel diari El Mundo, segons la qual un militant socialista i professor de la Universidad Rey Juan Carlos estaria darrere de l'origen de la polèmica. El portaveu del govern autònomic i secretari general del PP de Madrid, Ángel Garrido, va demanar a Ángel Gabilondo i Pedro Sánchez que «donin la cara» i aclareixin «si es van reunir amb el professor» i «si tenien coneixement dels fets delictius i no van fer res». Tant Garrido com Cifuentes van qualificar la notícia de «molt preocupant», ja que segons El Mundo aquest professor hauria tingut accés a dades protegides de manera il·legal i les hauria utilitzat per perjudicar la dirigent popular.

A més, el diari revela que aquest professor, a qui anomenen P., va explicar les seves intencions a polítics socialistes que el van trucar. Per aquest motiu, Garrido també va reclamar als dirigents socialistes que facin públics els noms d'aquestes persones o diguin si van ser ells mateixos. Preguntat sobre la validesa del màster de Cifuentes, el portaveu popular va obrir la porta a que el professor falsifiqués les dades per tal de generar l'escàndol. «Pot haver fet qualsevol cosa, modificar, canviar, treure», va insinuar.

Per la seva banda, Cristina Cifuentes va insistir que va obtenir el màster de manera procedent. «Em vaig matricular, vaig pagar, vaig cursar i vaig obtenir el meu màster, i ho puc demostrar», va sentenciar a la Convenció Nacional del PP a Sevilla.



Petició de col·laboració

El Partit Popular de Madrid va demanar col·laboració a través de Twitter per fer-los arribar «una pista per aclarir el muntatge contra Cristina Cifuentes». «Tens una pista per aclarir el muntatge contra @ccifuentes? Fes-nos-la arribar. Posa't en contacte amb nosaltres a participa@ppmadrid.es», van llançar des de la xarxa social.

Per la seva banda, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar que si Cristina Cifuentes acaba la legislatura com a presidenta de la Comunitat de Madrid serà perquè Mariano Rajoy i Albert Rivera «hauran mirat cap a una altra banda». «Si alguna cosa ha quedat en evidència és que la senyora Cifuentes no sembla que acabés el màster. La moció de censura presentada pel PSOE a Madrid és per la dignitat», va assenyalar.

Així ho va manifestar Sánchez a Ayerbe (Osca), durant la celebració de la Festa de la Rosa del PSOE de l'Alt Aragó. «A Rajoy sempre li quedarà Rivera. Cada vegada que el PP fa aigües, allà va Albert Rivera a donar suport a uns pressupostos que són antisocials o a encobrir els casos de corrupció, per exemple a la Comunitat de Madrid», va dir.

D'altra banda, una vintena d'estudiants crítics amb la presidenta de la Comunitat de Madrid es van acostar a les portes de l'Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, coincidint amb la clausura de la Convenció Nacional del PP per protestar i van criticar que els impedissin l'entrada a l'acte.