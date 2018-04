Sorgeix un nou partit centrista al Regne Unit que ha estat gestat en secret

El germen d'un nou partit de perfil centrista està fructificant al Regne Unit amb el suport d'un grup d'empresaris i filantrops que busquen «trencar el motlle» de l'actual política britànica i la seva «naturalesa tribal». Promogut per un antic donant del laborisme, però aglutinador de figures procedents tant de l'esquerra com de la dreta, el projecte compta amb l'accés a un finançament de 57 milions d'euros. En un context de crisi interna en el si de les dues grans forces que dominen la política britànica, els conservadors en el poder i l'oposició laborista, The Observer va desvetllar els plans d'entrada en escena d'un nou moviment disposat a presentar candidats a les eleccions de 2022.

El multimilionari, filantrop i fundador de la plataforma de streaming LoveFilm Simon Franks és un dels seus principals impulsors. Franks va crear una companyia (Project One Movement for the UK) com a vehicle per posar en marxa aquest projecte polític, que renega de la polarització generada pel referèndum a favor de Brexit i de la manca de lideratge sòlid entre les files dels tories i dels laboristes. El partit compta amb un equip estable des de fa més d'un any i ha aconseguit atraure empresaris i responsables d'ONGs.