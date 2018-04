Una associació d'advocats intenta una nova acció per treure Lula de la presó

Una associació d'advocats penals del Brasil va sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia (TSJ) que revisi la doctrina actual de manera que ningú hagi d'entrar a la presó fins que la seva condemna sigui ferma, és a dir, que no sigui possible recórrer-la, fet quepermetria que l'expresident Luiz Inácio Lula da Silva quedés en llibertat. El grup, liderat pel magistrat federal Marco Aurelio Mello, pretén revertir la doctrina vigent des de 2016, segons la qual un condemnat pot ser empresonat una vegada que la seva sentència hagi estat ratificada en segona instància, com en el cas de Lula.

L'expresident ha estat condemnat pel jutge federal -primera instància- i per un tribunal regional -en segona- a dotze anys de presó pels delictes de corrupció passiva i blanqueig de capitals per acceptar un tríplex de luxe a Sao Paulo com a pagament de la constructora OAS pels seus favors polítics. A més, Lula ha acudit a l'STJ i al Tribunal Suprem Federal (TSF) amb sengles habeas corpus demanant romandre en llibertat fins que la sentència contra ell sigui ferma, quelcom que tots dos tribunals van rebutjar la setmana passada. Lula encara pot recórrer per via extraordinària a les dues corts al·legant violacions constitucionals.