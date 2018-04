La cambra navarresa avala una marxa pels agressors de 2 agents

La Junta de Portaveus del Parlament de Navarra va aprovar una declaració institucional per la qual la Cambra foral mostra el seu «suport» a la manifestació convocada per les famílies dels detinguts per agredir a Alsasua dos guàrdies civils i les seves parelles. El text presentat per Geroa Bai, EH Bildu, Podem i I-I va comptar amb el vot a favor dels quatre grups i en contra d'UPN, PSN i PPN.

Segons la declaració aprovada, el Parlament de Navarra «mostra el seu suport i fa una crida a la ciutadania navarresa a participar a la manifestació convocada per les famílies afectades agrupades a Altsasu Gurasoak i la plataforma de suport Altsasukoak Aske Herri Plataforma per al proper 14 d'abril de 2016 a Pamplona sota el lema 'Justícia. No és terrorisme' amb l'objecte de demostrar un compromís pels drets humans, les llibertats i les garanties democràtiques».

Javier Esparza, d'UPN, va manifestar que respecten les decisions judicials i va assenyalar que havien votat en contra de donar suport a la manifestació, «que pretén exercir pressió sobre els jutges».