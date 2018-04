Cs demana la dimissió de Cifuentes i insta el PP a presentar una candidata alternativa

El portaveu de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, va demanar la dimissió formal de la presidenta de la Comunitat, Cristina Cifuentes, i va sol·licitar al PP que presenti una candidatura alternativa després que els populars hagin rebutjat la comissió d'investigació proposada per la formació taronja sobre el màster de la dirigent a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Així ho va indicar Aguado en roda de premsa a la cambra autonòmica, després que anunciés dissabte un ultimàtum al PP perquè presentés abans del migdia d'ahir les 48 signatures dels diputats populars a l'Assemblea per donar suport a la comissió d'investigació sobre el màster.

«Volíem veure si el PP estava més del costat de la veritat o de la mentida, si volien arribar fins al fons de l'assumpte, després de gairebé 20 dies coneixent notícies de tot tipus», va apuntar. Segons el parer d'Aguado, el text que ha presentat el PP dient que no estan d'acord amb la comissió, a més que el van rebre fora de termini, recull l'actitud dels populars, que busquen convertir la comissió en una «persecució contra fonts i periodistes».

Així, el portaveu de la formació taronja va defensar que l'opció més idònia i més sensata «no és haver de parlar d'una moció de censura -que va registrar PSOE- sinó de la persona que hi haurà al capdavant del Govern interí». «El PP ha de dir-nos si vol presentar una pròpia alternativa del seu partit o si prefereix deixar que els dies avancin i que altres eines es posin en marxa», va instar als populars.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, va assegurar que el seu partit negocia amb la direcció nacional de Ciutadans un acord per crear una comissió d'investigació sobre el màster de Cristina Cifuentes a l'Assemblea de Madrid i va qualificar de «precipitat» com ha tancat el partit taronja l'assumpte per passar a demanar la dimissió de Cifuentes, un escenari que en aquest moment no estudia el PP.

El dirigent del PP va assegurar que aquesta és la situació «a aquestes hores»: mantenir una negociació amb la direcció d'Albert Rivera per «buscar una solució» sobre la investigació a l'Assemblea de Madrid del màster de Cifuentes i no buscar un substitut per a la dirigent madrilenya. «Ara no està en debat aquesta qüestió», va insistir.

Per part seva, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, interpreta que Ciutadans demana ara la dimissió de la presidenta madrilenya per «aparentar que tot canvia perquè res canviï». Sánchez va animar Ciutadans, ja que pren la decisió de demanar la renúncia de Cifuentes, «la prengui amb totes les conseqüències» i doni suport a la moció de censura plantejada pels socialistes, que, si surt aprovada, portaria al fet que el socialista Ángel Gabilondo presidís la Comunitat de Madrid.

El professor de la Universidad Rey Juan Carlos al qual apunten com el suposat filtrador del cas del màster va negar que es tracti d'una «operació política». El professor Salvador Perelló va assegurar que «mai» va accedir a «cap sistema informàtic». «A mi em va arribar un sobre amb fotocòpies de diverses coses que van deixar al meu caseller del despatx i entre altres coses hi havia aquest tema», va explicar. Així, va manifestar que les va estudiar «per corroborar que no eren un 'fake'» i després les va donar a la premsa.

Paral·lelament, un multitudinari grup d'estudiants va recórrer les instal·lacions de la Universidad Rey Juan Carlos al campus de Vicálvaro (on s'imparteix Dret) i van reclamar la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid i del rector de la institució, Javier Ramos, per la polèmica relacionada amb el màster de Dret.