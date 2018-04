La detinguda per coordinar els CDR va estar en una llista afí a Podemos

La detinguda per coordinar els CDR va estar en una llista afí a Podemos

La detinguda aquest dimarts per la Guàrdia Civil a Viladecans per coordinar accions dels Comitè de Defensa de la República (CDR), Tamara Carrasco García, va concórrer a les eleccions de 2015 com a independent en la tercera posició de la llista afí a Podem Guanyem-Canvi Avanç i Progrés (Guanyem).

La detinguda de 34 anys, que ha estat traslladada als calabossos de la Guàrdia Civil a Tres Cantos (Madrid) a l'espera de passar a disposició del Jutjat Central número 6 de l'Audiència Nacional, no va aconseguir acta de regidor per seure en el ple de Viladecans, el municipi on ha estat arrestada en el marc de l'operació 'Maluc'.

Tamara Carrasco no va aconseguir representació en unes eleccions en què Guanyem només va aconseguir a Viladecans un lloc per al cap de llista, Eduardo Tobaruela, qui en conversa amb 'Vozpópuli' ha evitat fer cap declaració al respecte, tot i que sense desmentir la presència a la llista de l'avui detinguda pels seus vincles amb els CDR.

Fonts jurídiques han confirmat que els agents de la Guàrdia Civil s'han confiscat durant el registre al domicili de Tamara Carrasco de documentació relativa a un aquarterament de l'Institut Armat a Barcelona, ??així com cartelleria, una agenda, diversos telèfons mòbils, un ordinador i una memòria externa que seran analitzats.

L'operatiu s'ha desenvolupat a petició de la Fiscalia de l'Audiència Nacional i per ordre del magistrat del Jutjat Central d'Instrucció número 6 Diego d'Egea, que l'acusa dels delictes de terrorisme i rebel·lió.

Fonts policials relacionen a Tamara Carrasco amb un àudio que va circular per Setmana Santa per xarxes socials cridant a la mobilització i a les accions de sabotatge. Els CDR han augmentat des de llavors les seves accions, sobretot amb la detenció a Alemanya de l'expresident català fugit de la Justícia, Carles Puigdemont.

La Fiscalia ha confirmat en un comunicat que es manté obert un operatiu de recerca per intentar localitzar un home que no va ser localitzat al seu domicili d'Esplugues de Llobregat i al qual es relaciona amb les activitats de direcció i coordinació dels CDR, uns comitès "concebuts per provocar un clima d'agitació social".