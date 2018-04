Espanya vol contrarestar l'interès per Puigdemont amb una campanya a l'exterior

La diplomàcia espanyola "reforça" aquests dies la seva "tasca explicativa" a l'exterior per contrarestar l'interès internacional en el cas de Carles Puigdemont després que la justícia alemanya desestimés el delicte de rebel·lió i el deixés en llibertat. Així ho han confirmat a l'ACN fonts del Ministeri d'Exteriors, que asseguren que les ambaixades ja feien de forma "habitual" difusió de la posició del govern espanyol sobre Catalunya, però que ara intensifiquen esforços. De fet, un grup de 17 ambaixadors espanyols a països de la Unió Europea i Suïssa van tractar la situació catalana i com contrarestar els missatges crítics amb l'Estat en una reunió dilluns al vespre a Alacant amb el Secretari d'Estat d'Afers Europeus, Jorge Toledo. La trobada ja estava prevista perquè els diplomàtics es trobaven per unes conferències sobre el Brexit i el Mediterrani, però es va aprofitar per discutir sobre Catalunya.

Una mostra de la campanya de la diplomàcia espanyola contra els missatges favorables a Puigdemont que han sorgit aquests dies a Alemanya és la carta que ha enviat l'ambaixadora espanyola a Berlín, María Victoria Morera, al diari 'Suddeutsche Zeitung'.

El rotatiu va publicar durant el cap de setmana unes declaracions de la ministra de Justícia alemanya, Katarina Barley, assegurant que l'alliberament de Puigdemont era "absolutament correcte", però el govern alemany va assegurar després de les queixes de Madrid que les seves paraules havien estat un "malentès" i que Barley no havia fet cap entrevista "autoritzada".

Tot i que han aparegut diversos articles a la premsa alemanya a favor de la mediació europea entre Catalunya i Espanya i el diàleg, fonts del ministeri d'Exteriors asseguren que la "majoria" dels missatges són partidaris de les tesis "constitucionalistes" de l'Estat. Amb tot admeten que hi ha preocupació, a Madrid, per la creixent difusió de les tesis independentistes a l'exterior. De fet, des del govern espanyol hi ha qui considera que Puigdemont i la resta de consellers han guanyat, per ara, la campanya mediàtica a fora.

La diplomàcia espanyola admet que el procés es veu amb ulls diferents depenent dels països. En el cas d'Escòcia, per exemple, on lluita contra la seva extradició la consellera cessada Clara Ponsatí, el suport pels independentistes és més fort. L'ambaixador espanyol al Regne Unit, Carlos Bastarreche, va publicar recentment una carta al director al 'The Times' per defensar la "separació de poders" a Espanya i el procés judicial contra els independentistes. A Finlàndia, el diputat del Partit de Centre Mikko Kärna, que va convidar Puigdemont al parlament, va denunciar que l'ambaixador espanyol a Hèlsinki s'ha queixat a la cambra per la invitació al líder de JxCat.