Moren almenys 26 nens en un accident d'autobús a l'Índia

L´autobús va caure per un barranc al nord del país.

Almenys 26 nens van morir després de caure un autobús escolar per un barranc a les rodalies de la localitat índia de Kangra, situada a l'estat de Himachal Pradesh (nord). L'autobús pertany a una escola privada i va caure pel barranc després que el conductor perdés el control del vehicle per motius que encara es desconeixen. Els equips de rescat van treballar a la zona per intentar alliberar un nombre indeterminat de nens que continuava atrapat a l'interior de l'autobús. A més dels nens, van morir dos professors i el conductor.