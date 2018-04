Orban guanya les eleccions a Hongria amb gairebé un 50 per cent dels vots

El partit Fidesz (dreta) del primer ministre Viktor Orban va aconseguir un 49,29 per cent de vots en les eleccions a Hongria un cop escrutat el 85 per cent dels sufragis, segons l'Oficina Nacional Electoral, de manera que obtindria una majoria de dos terços al Parlament. El mateix Orban va proclamar la seva victòria després de la votació i va destacar que l'alta participació «aclareix tots dubtes». Per a Orban, aquests resultats suposen «una oportunitat per defensar Hongria». «Hem guanyat. Hongria ha aconseguit una gran victòria», va postil·lar. Els observadors de l'Oficina per a les Institucions Democràtiques i els drets Humans (ODIHR) de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) van assegurar que les eleccions van mancar d'un «debat polític genuí» i es van caracteritzar per una «superposició entre els recursos de l'Estat i els del partit governant».