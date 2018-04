Rufián, protagonista de la comissió d'investigació del PP

El president de la comissió del Congrés que investiga el finançament del PP, el diputat de Nueva Canarias Pedro Quevedo, ha reprès aquest dimarts amb duresa el portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián. "No munti el pollastre per buscar una primera pàgina", li ha deixat anar, durant la compareixença davant aquest òrgan de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre, que també ha tingut diverses 'enganxades' amb el polític independentista.

En les últimes compareixences el portaveu d'ERC en aquest òrgan havia estat Joan Tardà, però aquest dimarts ha estat Rufián qui ha interrogat tant a Aguirre com al seu successor a la presidència madrilenya Ignacio González.

Tot i que el interrogatori a González també ha estat en ocasions tens i ha provocat la intervenció de Quevedo per intentar mantenir l'ordre a la sessió, l'enfrontament més dur entre tots dos ha tingut lloc quan Rufián plantejava el seu qüestionari a Aguirre.

No li toleraré



"Li he dit abans que no fes això, com no va aconseguir una primera pàgina abans l'està intentant aconseguir ara, no em jugui a aquest joc perquè no l'hi vaig a tolerar", li ha avisat Quevedo. "Això funciona així", ha afegit abans de ordenar-li que desconnectar el micròfon perquè no estava en l'ús de la paraula.

Quevedo li ha cridat diverses vegades a l'ordre i el debat ha pujat més de to quan l'expresidenta madrilenya ha tret a col·lació que capitostos dels anomenats Comitès de Defensa de la República han estat detinguts acusats d'un presumpte delicte de "terrorisme".

Rufián ha evidenciat el seu empipament per aquest comentari i Quevedo li ha deixat anar: "Què vol, que el faci sortir?". "Acaba de cridar terroristes a electes catalans i la culpa la tinc jo?", Ha replicat el diputat, a qui Quevedo ha recordat que l'objecte de la comissió és investigar els comptes del PP.

És del PSOE i serà Ministre

"M'està fent?", Ha preguntat en to xulesc el diputat al president, qui li ha avisat que "qui sembra vents recull tempestats". "A molt bé, m'ho mereixo oi? S'està retratant vostè. M'està tallant en totes les meves preguntes sobre corrupció. No em doni lliçons", li ha etzibat, abans de acusar-lo de ser "del PSOE" --Nueva Canarias va concórrer en coalició amb els socialistes a les generals-- i d'augurar que "serà ministre".

Abans de tornar a donar-li la paraula perquè pogués concloure, Quevedo també li ha fet una puntualització sobre el terme "palmero", que Rufián havia usat per retreure als populars presents en la comissió que defensessin a Aguirre durant el seu interrogatori. "A veure si aprenem l'etimologia de les coses, palmeros són els que piquen de mans i aquí no hi ha hagut ni aplaudiments ni palmes, així que li prego s'abstingui de muntar el pollastre que està vostè acostumat a practicar", li ha retret.

Aguirre també ha tingut diverses topades amb Rufián, al qual ha acusat de mentir en diverses ocasions: "Menteix vostè més que parla", "ha mentit ja 55 vegades", li ha etzibat al llarg de la seva compareixença, i també li ha fet una correcció lingüística. Quan Rufián ha dit que anava a formular la seva "duodécima" pregunta, Aguirre li ha recalcat que el correcte és dir "décimo segunda".

"SÓC DE BARRI"

"És que sóc de barri", li ha contestat ell, al que ella li ha recordat que, segons el seu currículum, ha fet un màster. L'expresidenta madrilenya ha aprofitat per deixar clar que havia consultat la trajectòria acadèmica de Rufián abans d'acudir al Congrés perquè ha explicat que segons les seves indagacions, el diputat va realitzar aquest màster, "sense ser llicenciat" --el que teòricament no es pot fer- -, sinó sent "graduat".

Els enfrontaments entre Aguirre i Rufián han portat a la diputada d'Unidos Podemos, Carolina Bescansa, a demanar respecte per als representants dels espanyols que seuen al Congrés, mentre que han provocat una reacció molt diferent al PP.

El seu portaveu en aquest òrgan, Carlos Rojas, ha pres la paraula per donar suport a Quevedo per reprendre les "zafiedades" de Rufián i demanar perdó a Aguirre en nom del PP per les coses que havia hagut de sentir. També ha avançat que el seu grup plantejarà una "queixa formal" a la comissió perquè considera "inacceptable" intervencions com la del republicà.

La seva companya Beatriz Escudero també ha carregat contra Rufián. "Entra, insulta i se'n va", ha resumit, recriminant-li que no s'hagi quedat a escoltar la intervenció del Grup Popular i que altres grups hagin preguntat a Aguirre sobre la situació que travessa la presidenta madrilenya, Cristina Cifuentes.

A més, Escudero ha acusat el líder d'IU, Alberto Garzón, d'interferir en el treball del Poder Judicial per deixar