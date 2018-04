El Suprem veneçolà a l'exili demana la detenció de Maduro

El Tribunal Suprem de Venezuela a l'exili, a instàncies de la fiscal rebel Luisa Ortega, va decidir sol·licitar a la Interpol una ordre de detenció internacional contra el president del país, Nicolás Maduro. «Hi ha causa probable que s'han comès delictes de corrupció i legitimació de capitals», assenyala la sentència. La decisió d'enjudiciar Maduro depèn ara del Parlament, que ha de votar per retirar la immunitat al president. L'anomenat Suprem legítim, que va ser elegit per la pròpia Assemblea Nacional, també ha de remetre la sentència a Nacions Unides, l'OEA i el Grup de Lima.

Per altra banda, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero s'ha ofert com a «garant» de les eleccions presidencials previstes per al 20 de maig a Veneçuela, en què la principal força opositora ha decidit no participar per considerar que seran un frau, i va confiar que, malgrat el distanciament actual, les parts siguin capaves d'arribar a un «gran acord» després d'aquests comicis. Zapatero va concedir una entrevista a Venevisión en la qual va insistir a seguir exercint de mediador entre el Govern i l'oposició.