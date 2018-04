Tres anys i 9 mesos de presó per cobrar 20 anys la pensió d'un familiar mort

L'Audiència Provincial de la Corunya ha condemnat un matrimoni, acusat de frau contra la Seguretat Social i falsedat documental, a tres anys i nou mesos de presó per cobrar durant més de 20 anys la pensió d'un familiar mort. Després d'aconseguir un acord de conformitat amb el ministeri fiscal, als acusats, a més de les penes sol·licitades per la Fiscalia, se'ls ha imposat el pagament d'una multa de 67.800 euros per cobrar durant 24 anys la pensió de discapacitat del pare de la ja condemnada. Durant aquests anys, ni el gendre ni la filla van comunicar a la Xunta la mort del beneficiari.