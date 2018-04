Trump no descarta l'opció militar per respondre a l'atac químic a Duma

El president nord-americà, Donald Trump, va assegurar que prendrà una decisió sobre la seva resposta al suposat atac químic a la localitat siriana de Duma en les properes hores i no va descartar l'opció militar. A l'inici de la reunió amb el seu gabinet, el mandatari va tornar a condemnar l'atac que va tenir lloc dissabte i que hauria deixat diverses desenes de morts, assegurant que va ser «atroç» i «horrible».

En aquest sentit, va assenyalar que la seva Administració està discutint la possible reacció al que ha passat i prendrà una decisió en les properes hores. «És una qüestió d'humanitat i no es pot permetre que passi», va explicar el president, tot destacant que els Estats Units no poden permetre que «tinguin lloc atrocitats com aquesta». Així les coses, va assegurar que els Estats Units esbrinaran si l'atac va ser va ser portat a terme «pels russos, per Síria, per l'Iran, o pels tres junts» i va deixar clar que «no hi ha res fora de la taula», apuntant a la possibilitat d'una acció militar.

Per part seva, l'Exèrcit rus va assegurar que no ha trobat proves que demostrin l'existència de l'atac amb armes químiques que denuncien les milícies de l'oposició, els Estats Units i alguns dels seus aliats. Metges de l'Exèrcit rus van examinar pacients en un hospital de Duma, però no van detectar símptomes d'enverinament químic.

Per altra banda, el president nord-americà va confiar que de la trobada que mantindrà amb el dirigent nord-coreà, Kim Jong-un, «al maig o principis de juny» surti un acord sobre la desnuclearització de la península de Corea. «Crec que hi haurà un gran respecte per les dues parts i esperem que hi hagi un acord sobre desnuclearització», va afirmar Trump, que també va confiar que la seva reunió «sigui molt diferent de les que hi ha hagut durant massa anys».

El Govern de Corea del Nord hauria traslladat per primera vegada als Estats Units la seva disposició a negociar la desnuclearització de la península de Corea en el marc de la reunió entre el líder nord-coreà i el president nord-americà.