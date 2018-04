Detenen un home per tenir relacions sexuals amb cavalls a Mallorca

La Guàrdia Civil va detenir un home a Alcúdia, Mallorca, acusat de mantenir relacions sexuals amb una egua i una poltra. Les càmeres de seguretat de la finca en què entrava cada nit van gravar els abusos sexuals als animals. Se l'acusa d'un delicte de maltractament animal. Els propietaris de l'esmentada finca van detectar lesions en els genitals en una egua i una poltra del seu estable, d'aquí que instal·lessin una càmera de seguretat al lloc, que va acabar gravant els abusos sexuals del detingut als seus animals. L'arrestat és un home de 54 anys, amb família i sense antecedents. Segons la investigació, les lesions als genitals dels animals van ser provocades per les relacions sexuals que mantenia l'arrestat i també per la introducció d'objectes als seus orificis. El detingut, que s'enfronta a penes de fins a un any de presó, es va negar a declarar i va ser posat en llibertat amb càrrecs.