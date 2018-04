Operaris de l'Ajuntament d'Oviedo van començar dilluns a retirar les plaques amb els noms dels 21 carrers qualificats com a «franquistes» per la Comissió sobre Memòria Històrica. La decisió de substituir el nom de carrers com Calvo Sotelo per Federico García Lorca o el de la plaça de La Gesta per la plaça del Fresno va ser aprovada per la junta de govern municipal al desembre de 2016. L'oposició, liderada pel PP, ho considera un «paripé».