La preocupació per les pensions es duplica i ja és el cinquè problema per als espanyols

La preocupació per les pensions va continuar augmentant al març i, després de duplicar el registre de febrer, ha passat a ser el cinquè problema segons el parer dels espanyols i el tercer que més afecta personalment els ciutadans, segons es recull en l'últim Baròmetre d'Opinió realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Davant els entrevistadors del CIS, els enquestats van tornar a situar l'atur com el primer problema estatal, i així apareix en el 65,9% dels qüestionaris. Es tracta d'un percentatge similar al dels mesos anteriors, ja que ja havia baixat del 70% al setembre del 2017. Per darrere repeteixen la corrupció i el frau, amb un 34,5%, quatre punts menys que al febrer però per sobre de les dades de l'últim trimestre del 2017, i en tercer lloc tornen a aparèixer els polítics i la classe política, esmentada en el 26% de les entrevistes, gairebé dos punts més que el mes anterior, però per sota del rècord del 28,5% que va marcar el desembre del 2017. La quarta posició l'ocupen els problemes econòmics en general, amb un 19,7%, que marquen la seva cota més baixa dels últims anys. En aquesta categoria genèrica els investigadors agrupen totes les respostes espontànies de problemes relacionats amb l'economia.