Una professora denuncia amenaces del cap del màster de Cifuentes

Una de les tres professores que ha declarat davant la Policia pel cas del màster de Cristina Cifuentes assegura que ha rebut amenaces del director, Enrique Álvarez Conde. Ha assegurat que té gravades les coaccions d'Álvarez Conde perquè participés en la falsificació de l'acta de la presidenta de la Comunitat de Madrid, segons informa eldiario.es.

Les docents que figuren en l'acta, que va ser "reconstruïda" segons va reconèixer el mateix Álvarez Conde, són Alicia López de los Mozos, Clara Souto i Cecilia Rosado. Totes estan citades a declarar davant la Unitat de la Policia Adscrita a la Fiscalia, que investiga el cas.

Tant López de los Mozos com Souto han admès que les seves signatures havien estat falsificades a l'acta de Cristina Cifuentes.

Primera dimissió

Mentrestant, aquest dimarts s'ha produït la primera dimissió pel cas del màster. La subdirectora de l'Institut de Dret Públic (IDP) de la Universitat Rei Juan Carlos (URJC), Laura Nuño, ha anunciat que deixa el seu càrrec per la "crisi de confiança" generada dins aquest centre dirigit per Enrique Álvarez Conde.

Nuño, que va accedir a la subdirecció de l'IDP al desembre de 2017, ha explicat a Efe que, malgrat que es tracta d ' "un càrrec no estatutari", està "molt desolada", pel que ha decidit apartar-se de l'esmentat centre, l'activitat dels últims 10 anys del qual està sent investigada per la inspecció interna de la URJC.

"Es tracta d'una decisió estrictament personal", ha insistit Nuño, que ha recalcat que "segueix respectant" a l'IDP i al qual "seguirà pertanyent" com a professora.

El nom i la signatura de Laura Nuño ha aparegut aquest dimarts a diverses actes oficials de convalidació, en què es dóna fe d'una suposada reunió d'una comissió de Garantia de Qualitat del màster, al maig de 2012, on es va aprovar la convalidació de tres de les assignatures a diversos estudiants, Cifuentes entre ells.

Pel que fa a l'autenticitat de la seva signatura, que apareix en estampada en aquests documents de convalidació que han estat desvetllats avui per eldiario.es, Nuño ha dit que "no sembla" la seva signatura i que no recorda "haver convalidat res d'aquesta matèria, ni haver assistit a aquesta reunió ".