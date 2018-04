Rivera adverteix a Rajoy que Cs avalarà la moció de censura si Cifuentes no dimiteix

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va exigir al cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, que «en els propers dies» proposi un candidat del PP que pugui substituir Cristina Cifuentes al capdavant del Govern de la Comunitat de Madrid i exerceixi com a «president interí» fins que finalitzi la legislatura. En la seva intervenció davant els diputats de Ciutadans al Congrés, Rivera va destacar que, com a conseqüència de la polèmica sobre el màster universitari suposadament falsificat de la presidenta autonòmica, aquesta «no pot continuar ni un minut més» en el càrrec.

Considera que Cifuentes «s'ha escapat de donar explicacions» i ha «obstaculitzat» la comissió d'investigació que Cs volia crear a l'Assemblea de Madrid, fet pel qual en aquest moment la decisió sobre la seva continuïtat o la seva dimissió «està en mans del senyor Rajoy».

El líder de la formació taronja va demanar al president del Govern que «faci el mateix que va haver de fer a Múrcia» amb Pedro Antonio Sánchez, perquè a Madrid ja «sap tothom com ha d'acabar la pel·lícula». En estar investigat per delictes de corrupció, el president murcià va acabar dimitint i va ser rellevat pel diputat popular Fernando López Mires per evitar que l'oposició, inclòs Cs, pogués tombar el Govern del PP amb una moció de censura.

Rajoy no va voler entrar des de l'Argentina en la continuïtat o no de la presidenta de la Comunitat de Madrid i es va limitar a dir que espera que l'assumpte es resolgui «el més ràpid possible» i amb «el major sentit comú possible». Això sí, va destacar, després de les declaracions de Rivera, que qui «amenaça» haurà d'«explicar-ho». En aquest sentit, la direcció estatal del PP va assegurar que no està en un procés de substitució de Cifuentes i que està oberta al diàleg amb Ciutadans per buscar l'estabilitat al Govern autonòmic.

Per part seva, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va instar Rivera a iniciar la regeneració democràtica d'Espanya començant per la Comunitat de Madrid, donant suport a la moció de censura plantejada pels socialistes contra la presidenta madrilenya per haver mentit sobre el suposat màster que va fer a la Universidad Rey Juan Carlos.

«Estem davant la fi d'una època a la Comunitat de Madrid i li demanaria a Rivera que fos coherent i conseqüent, que si de veritat hem de regenerar la vida democràtica en aquest país comencem per la Comunitat de Madrid», va assenyalar.

Per altra banda, la subdirectora de l'Institut de Dret Públic de la Universidad Rey Juan Carlos, Laura Nuño, va presentar la seva dimissió. La docent va explicar que la renúncia es formalitza per una «crisi de confiança» i destaca que tot i que la seva signatura està a l'acte del treball final del màster de Cifuentes, «mai vaig fer classe a aquesta senyora», ja que no era professora d'aquest màster.

«M'han enganyat i me'n vaig. Me'n vaig pel disgust i sembla que aquí no dimiteix ningú», va relatar Nuño, que va assenyalar que ella es va incorporar al lloc de sotsdirectora al desembre per desplegar aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere, ja que és directora de la Càtedra de Gènere de l'Institut de Dret Públic i de l'Observatori d'Igualtat a la Universidad Rey Juan Carlos.

«Davant les últimes informacions publicades i, tenint en compte la crisi de confiança que tot això ha generat, sol·licito que accepteu la meva dimissió en el càrrec de sotsdirectora que vaig assumir, de forma no estatutària, el 13 de desembre passat de 2017 a fi d'incorporar la perspectiva de gènere en les diferents activitats desenvolupades per l'IDP», exposa el text de la seva renúncia.