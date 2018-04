Trump anuncia per Twitter que atacarà Síria

El president dels EUA ha anunciat per mitjà del seu compte de Twitter que bombardejarà territori sirià en les properes hores en resposta a l'atac químic de les forces de Bashar Al Assad a la ciutat de Duma.



En el tuit, Trump s'adreça al govern rus per assegurar a Moscou que si té la intenció d'interceptar els missils americans cap a Síria tindrà feina ja que Washington n'enviarà de 'bonics, nous i intel·ligents'.





Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn´t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!