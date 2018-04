Cifuentes només presentarà la dimissió si li ho demana Rajoy

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, no dimitirà per iniciativa pròpia i només ho farà si així li ho demana el president del Govern i del seu partit, Mariano Rajoy, ja que està convençuda que no va cometre cap irregularitat amb el màster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), segons van assegurar fonts properes a la dirigent després de l'entrega dels Premis de l'AVT celebrada a la Puerta del Sol. D'aquesta manera, Cifuentes i el seu equip volen mantenir-se forts davant les pressions perquè renunciï al càrrec arribades en els darrers dies des dels partits de l'oposició i d'alguns membres del seu propi partit.

Així, les mateixes fonts pensen que els noms que han sortit com a possibles substituts al capdavant de la presidència autonòmica responen a l'estratègia de partit «a futur», en l'hipotètic cas que situació empitjori i no quedi una altra sortida que la dimissió.

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va assegurar que li «consta» que el PP ja està estudiant noms de possibles substituts de Cifuentes a la Presidència de la Comunitat de Madrid i va assenyalar abril com el mes en què es posarà fi al «cas universitat». Fins a en tres ocasions Rivera va assegurar que li consta que al PP ja estan parlant de qui podria rellevar la presidenta madrilenya, que és el que exigeix Cs per a no donar suport a la moció de censura que ha registrat el PSOE, però no va voler precisar més perquè no desitja «matar ningú políticament». «Prou es disparen entre ells, li toca a Mariano Rajoy moure fitxa», va assenyalar.

Paral·lelament, dos ministres -la responsable d'Agricultura, Isabel Garcia Tejerina, i el titular de Foment, Íñigo de la Serna- van esquivar donar el seu suport a Cifuentes i es van limitar a recordar la petició feta des de l'Argentina per Mariano Rajoy que « es resolgui amb la major celeritat possible» aquesta crisi.

Per altra banda, el president de Crue Universidades Españolas, Roberto Fernández, va opinar que qualsevol polític que assegura disposar d'un màster ha de poer demostrar-ho i que quan es diu que es disposa del títol i no és així, això ha de ser motiu de dimissió. Així ho va indicar durant una roda de premsa per informar de l'informe dels dos observadors externs remesos per la CRUE per supervisar la investigació de la Universidad Rey Juan Carlos sobre el màster de Cifuentes.



«No són diferents»

«Els polítics no són una raça de ciutadans diferent, no tenen drets ni obligacions diferents als altres, i per tant els polítics en exercici de representació de la sobirania nacional, si diuen tenir un màster, han de garantir que el tenen, i si diuen que el tenen i no el tenen és motiu de dimissió del seu càrrec públic», va reiterar.

A més, considera que en cas de confirmar-se com presumptament sembla, que no existeix l'acta del treball de final de màster i que no sembla que es fes la defensa d'aquest treball i que les notes tampoc sembla que fossin les correctes, s'estaria davant d'una «greu irregularitat» universitària.

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, considera que l'opinió de la Conferència de Rectors sobre la polèmica del màster de la presidenta madrilenya és «prou contundent» com perquè tant l'afectada com Ciutadans l'«entenguin» i prenguin nota.