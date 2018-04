El cònsol espanyol a Bogotà va fugir després de causar un mort

Sergio Krsnik Castelló, cònsol general d'Espanya a Bogotà, va tenir un accident automobilístic el 17 de desembre passat que va acabar amb la mort del conductor d'una moto. El diplomàtic va fugir i va ser interceptat per la policia de trànsit de la capital a vuit quilòmetres del lloc del sinistre. Els fets, que havien estat silenciats, van tenir lloc a la tarda d'aquell diumenge, quan el cònsol es dirigia cap a Bogotà en un vehicle propietat del cos diplomàtic i, en passar per la via de Doradal Antioquia, es va veure involucrat en un accident de trànsit.

Pel que sembla, el sinistre va tenir lloc quan el cònsol es va disposar a realitzar un avançament i el va avortar. Com a conseqüència d'aquesta maniobra, un motorista va impactar a la part posterior esquerra del vehicle perdent la vida. Tot i l'impacte, Sergio Krsnik va marxar immediatament del lloc del succés. Quan la policia el va interceptar, el cònsol va manifestar desconèixer per què l'estaven identificant i va explicar que la marca vermella que portava al cotxe era d'un cop previ.