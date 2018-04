Moren almenys 257 persones en estavellar-se un avió a Algèria

Almenys 257 persones van morir després d'estavellar-se un avió militar a prop de la base aèria de Boufarik, a la província de Blida, a 35 quilòmetres d'Alger, segons el Ministeri de Defensa algerià, que va identificarla majoria de les víctimes com a membres de les Forces Armades i familiars d'aquests. L'aparell, un Ilyushin 76 utilitzat per al transport de tropes, es va estavellar per causes desconegudes poc abans de les vuit del matí en un camp proper a l'autovia que uneix Boufarik amb Blida, molt a prop de l'aeroport, i va esclatar.

Fins al lloc del sinistre es van traslladar immediatament equips d'emergències així com efectius de l'Exèrcit. L'avió, que va quedar completament destruït, es dirigia cap a Betxar, al sud-oest del país. En un comunicat, el Ministeri de Defensa va confirmar que l'avió, que connectava Boufarik, Tindouf -on es troben els camps de refugiats sahrauís a Algèria- i Betxar, es va estavellar al perímetre de la base en un camp agrícola, i va aclarir que el cap d'Estat Major va ordenar la «designació immediata d'una comissió d'investigació per determinar les causes de l'accident».

Segons la nota, el també viceministre de Defensa, Ahmed Said Galah, va suspendre la seva visita a la Segona Regió Militar del país i es va traslladar immediatament al lloc del sinistre per tal de «conèixer l'amplitud dels danys i adoptar les mesures necessàries».

El president, Abdelaziz Buteflika, va expressar el seu condol pel major accident aeri de la història del país magribí i va anunciar tres dies de dol nacional a partir d'ahir. Per a demà també s'ha convocat un homenatge a les víctimes.

El Ministeri de Defensa va establir en 257 el balanç provisional de morts i va incloure entre aquestes víctimes els deu membres de la tripulació. Els cossos van ser portats a un hospital militar per dur a terme les identificacions.

Un responsable del partit governant a Algèria, el Front d'Alliberament Nacional (FLN), va assegurar que entre els morts hi ha 26 membres del Front Polisario, el moviment que controla l'autoproclamada República Àrab Sahrauí Democràtica.