Una professora nega que hi hagués treball

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, no va presentar cap treball de final de màster al tribunal de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Així ho va declarar davant la Policia Nacional la professora Alicia Pérez de los Mozos dins de la investigació encarregada per la Fiscalia de Móstoles sobre el màster de Cifuentes.

De los Mozos era una de les tres professores que presumptament va examinar la presidenta madrilenya i, tot i que ara ha declarat que mai es va presentar cap treball al centre, la universitat li va concedir el títol que ella va sumar al seu currículum a partir del 2012.

Per part seva, l'advocat del professor Alfredo Allué, Antonio García, va avançar que el seu representat emprendrà accions legals contra la Universidad Rei Juan Carlos per la signatura «falsa» del docent que apareix a les actes de convalidació d'assignatures de la presidenta de la Comunitat de Madrid. El lletrat va explicar que el professor Allué li ha encarregat «que hi hagi un estudi del que es pot fer».