Ricardo Costa demana perdó per no haver aturat la corrupció al PP valencià

El que va ser secretari general del PP valencià amb Francisco Camps fins el 2009, Ricardo Costa, va defensar al Congrés la seva decisió d'admetre davant l'Audiència Nacional l'existència de finançament il·legal al seu partit i considera que «està bé» que un responsable polític assumeixi la seva responsabilitat, demani perdó i es penedeixi dels seus actes. En la seva compareixença a la comissió del Congrés que investiga el suposat finançament il·legal del PP, l'exnúmero dos del PP valencià es va ratificar «plenament» en aquest testimoni, «des de la línia fins a la creu». I, a més, va assegurar sentir-se penedit i va demanar perdó per no haver aturat aquestes pràctiques il·legals quan tenia competència.

Davant el tribunal que jutja la trama valenciana de Gürtel, Costa va reconèixer que factures del PP es van pagar amb diner negre donat per empresaris, que des de la Generalitat valenciana es coordinava la percepció de les aportacions per a ser lliurades a la gerència del partit i que, segons se li va dir, tot això es feia per ordre del llavors president valencià Francisco Camps. Aquesta confessió va deixar en evidència Camps, que davant la mateixa comissió d'investigació va insistir va negar el finançament il·legal.