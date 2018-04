Trump insinua que atacarà Síria amb míssils i repta Rússia a fer-los caure

El president dels Estats Units, Donald Trump, va suggerir que les forces nord-americanes llançaran algun tipus d'atac amb «míssils» a Síria com a resposta a l'atac químic comès dissabte a Duma i va reptar Rússia a fer-los caure, tal com va advertir algun dels seus representants. «Rússia promet fer caure tots els míssils disparats a Síria. Prepara't, Rússia, perquè n'hi haurà de bons, nous i intel·ligents», va afirmar Trump al seu compte de Twitter, des d'on va lamentar la col·laboració de Moscou amb el règim de Bashar Al-Assad. «No hauríeu de ser aliats d'un animal que assassina amb gas, que mata el seu poble i gaudeix d'això», va afegir el mandatari nord-americà, recorrent de nou a un qualificatiu amb el qual ja es va referir a Al-Assad després de les primeres informacions sobre l'atac.

Trump va destacar que la relació entre Rússia i els Estats Units és «pitjor» ara que durant la Guerra Freda. «No hi ha raó per a això. Rússia ens necessita per contribuir a la seva economia, cosa que seria molt fàcil de fer, i nosaltres necessitem tots els països per treballar junts. Aturem la cursa armamentística?», va concloure.

Les forces lleials al règim d'Al-Assad han començat a evacuar les principals bases militars i aeròdroms davant la possibilitat que els Estats Units llancin un atac.

Per part seva, l'ambaixador de Rússia al Líban, Alexander Zasipkin, va advertir que qualsevol míssil que llancin els Estats Units contra Síria serà abtut i la seva plataforma de llançament serà atacada, mentre que el vicepresident de la Comissió de Seguretat i Defensa del Senat rus, Ievgueni Serebrenikov, va afirmar que Rússia té ben protegides les seves bases i va deixar clar que respondran immediatament si els Estats Units ataquen el seu contingent.

Per la seva banda, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va posar en dubte la possible intervenció militar nord-americana i va advocar «per una investigació objectiva i imparcial abans que es treguin conclusions o es dictin veredictes». «No ens orientem pel que diuen els diaris, sobretot quan citen fonts efímeres», va recomanar.

Per part seva, la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va afirmar que tots els indicis apunten que les autoritats sirianes van estar darrere del presumpte atac amb armes químiques a la localitat de Duma, que va deixar desenes de víctimes mortals. «L'atac amb armes químiques que va tenir lloc dissabte a Duma va ser un acte bàrbar i estremidor», va dir, abans de destacar que «l'ús d'armes químiques no pot quedar sense resposta».



Denúncia de l'OMS

Per part seva, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va reclamar l'accés a la localitat siriana de Duma després que s'hagi constatat que 500 persones van mostrar «símptomes que encaixen amb l'exposició a químics tòxics» després d'un atac perpetrat a la zona el 7 d'abril. L'OMS va dir estar «profundament preocupada» per aquest incident i va informar dels balanços recollits per socis locals. Així, va recordar que més de 70 persones haurien mort i 43 d'aquestes morts estarien «relacionades» amb la suposada exposició a armament químic. En total, 500 persones han estat ateses per diversos problemes que avalarien l'ús d'armament prohibit.