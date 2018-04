Zuckerberg afirma que les seves dades també van ser venudes

El president executiu de Facebook, Mark Zuckerberg, va afirmar que les seves dades personals a la xarxa social van ser venudes a l'empresa britànica Cambridge Analytica, que va accedir a la informació de 87 milions d'usuaris sense el seu consentiment. Zuckerberg, de 33 anys, va comparèixer davant el comitè d'Energia i Comerç de la Cambra de Representants, després de respondre dimarts a preguntes de 44 dels cent senadors en una altra audiència.

En l'audiència d'ahir, en parlar sobre l'escàndol de Cambridge Analytica, la legisladora demòcrata Anna Eshoo va preguntar a Zuckerberg sobre si les seves dades personals van ser venudes a «terceres parts», al que el directiu va contestar amb un breu «sí».

La compareixença de Zuckerberg es va produir després que al març diversos mitjans revelessin que l'empresa britànica Cambridge Analytica va tenir accés el 2014 a dades recopilades per Facebook i que va usar aquesta informació per a construir un programa informàtic destinat a predir les decisions dels usuaris i influir en elles. L'empresa Cambridge Analytica suposadament va col·laborar amb l'equip de l'ara president dels EUA, Donald Trump, durant la campanya per a les eleccions de 2016.

Al principi, Facebook va xifrar en 50 milions el nombre d'afectats, però a principis d'abril va admetre que Cambridge Analytica va accedir a tot el món a les dades de 87 milions d'usuaris, el que equival a un quart de tots els usuaris de Facebook als Estats Units. Fins ara, Zuckerberg, que va demanar perdó, no havia dit si les seves dades s'havien vist compromeses en aquesta filtració.