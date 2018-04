Continua la guerra interna a Podem entre Iglesias i Errejón

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i el secretari d'Anàlisi Estratègica i Canvi Polític del partit, Íñigo Errejón, van tornar a mantenir ahir una agra polèmica sobre el funcionament de la formació. Així, Errejón va assegurar que només contempla seguir endavant amb la seva intenció de liderar la candidatura de Podem a les eleccions autonòmiques de la Comunitat de Madrid de 2019 si el model de primàries li permet presentar-se al costat de l'equip que està construint, és a dir, si la votació del cap de cartell i la resta de la llista es produeix en una sola vegada, i no en dos temps, com pretén el líder autonòmic del partit, Ramon Espinar.

Preguntat sobre la intenció de l'Executiva autonòmica de Podem de celebrar primàries en dos temps –per triar primer el candidat i ja més endavant la resta de la llista–, Errejón va assegurar que «no preveu» aquesta modalitat perquè «mai» s'ha fet així al seu partit. Així, va confiar a poder arribar a un acord per celebrar primàries en una sola votació.

Per part seva, Iglesias va avisar que els inscrits del seu partit «no permetran que ningú es dediqui a ximpleries». «Ni mitja ximpleria amb qüestions internes. Hi ha una urgència que és evident, i que és que tinguem un candidat. Jo he dit clarament qui em sembla que ha de ser el candidat, però això ho decidiran els inscrits i les inscrites», va advertir.

Paral·lelament, Espinar va titllar de «desconcertants» les declaracions del secretari d'Anàlisi Estratègica i Canvi Polític i va demanar que rectifiqui perquè «tothom pot tenir un mal dia». Va afegir que «toca parlar de Cristina Cifuentes» i no ficar-se «en cap disputa interna».