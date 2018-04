Denuncien que 200 caps policials van obtenir un grau de forma irregular

La Universitat Rey Juan Carlos (URJC) suma un nou front. Després del cas del màster de Cristina Cifuentes, que amenaça el futur polític de la presidenta madrilenya, la Fiscalia de Madrid acaba de rebre una denúncia en la qual se sol·licita que s'obri una investigació per conèixer en quines condicions van obtenir un grau en línia en Criminologia uns dos-cents comandaments del Cos Nacional de Policia. Va ser un curs que va durar un any acadèmic i que els va servir a aquests caps policials, alguns d'ells en exercici actualment, per aconseguir una titulació que a altres universitats es triga quatre o cinc anys a obtenir, segons La Información.

En la denúncia que ja té en el seu poder el ministeri públic s'insta a investigar l'esmentat curs en línia de la URJC «amb l'única finalitat de que els integrants de les escales superiors de la Policia, inspectors i comissaris, obtinguessin, possiblement de manera fraudulenta, una titulació suficient i necessària per ascendir als més alts càrrecs de l'administració policial», es pot llegir en l'escrit presentat pel sindicat policial Alternativa Sindical de Policia (ASP) i que es transformarà en querella criminal. L'objectiu de la denúncia és conèixer si alts comandaments de la Policia es troben implicats en la presumpta trama d'expedició de títols universitaris falsejats o de dubtosa exigència acadèmica.

Van ser uns dos centenars de comandaments de la Policia Nacional els que van realitzar aquest curs a distància a la Universitat Rey Juan Carlos entre els anys 2013 i 2015. Dos promocions en les quals els que aprovaven rebien el títol de Grau en Criminologia, segons un alt comandament policial. En aquest curs es van inscriure desenes i desenes d'inspectors i comissaris que, previ pagament, aconseguien una titulació universitària havent superat 60 crèdits, bastants menys que els que ha de cursar un diplomat (180 crèdits) o un graduat «normal» (240 crèdits), va afegir el mateix comandament. En la denúncia presentada es recull el fet que aquest grau tenia «escàs contingut curricular i durada».