Els experts independents avalen que l'exespia rus va ser enverinat

Els experts de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ) que han analitzat les mostres recollides després del suposat atac químic contra l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla, Iúlia, van avalar les conclusions divulgades per les autoritats britàniques. L'exespia i la seva filla, així com un policia que els va atendre a Salisbury el 4 de març i que també va ser hospitalitzat, mostraven símptomes d'exposició a un «químic tòxic» i es van trobar traces d'aquesta substància a les mostres analitzades, segons el full de conclusions.

Els experts de l'OPAQ han donat per vàlida la «identitat» del químic difosa per Londres, sense identificar-lo expressament com l'agent nerviós Novichok, de fabricació soviètica, com sí que han fet les autoritats britàniques en diverses ocasions.

L'OPAQ ha fet públic el seu informe a partir de les anàlisis realitzades a quatre laboratoris diferents, en les quals s'ha confirmat l'«alta puresa» de l'agent utilitzat en el cas de l'exespia i la seva filla. Tots dos van ser ingressats en estat crític i han aconseguit recuperar-se –en el cas de Iúlia Skripal, ja ha estat donada d'alta.

El ministre d'Exteriors del Regne Unit, Boris Johnson, va celebrar en un comunicat que l'OPAQ hagi «confirmat» la tesi de Londres i va insistir que es va tractar d'«un agent nerviós de fabricació militar, un Novichok», tal com va anunciar la primera ministra, Theresa May, per primera vegada el 12 de març.

El cap de la diplomàcia britànica va tornar a assenyalar Moscou com a responsable, ja que considera que «no hi ha una altra explicació alternativa», tot i les insistents negatives de les autoritats russes. «Només Rússia té els mitjans, els motius i l'historial», va afegir. Johnson va explicar que el seu Govern va decidir recórrer a l'OPAQ com a gest de «màxima transparència» i perquè, «al contrari que els russos», no té «res a amagar».