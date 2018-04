Felip VI i l'hereu saudita pacten la venda de material de Defensa a l'Aràbia

El rei Felip VI va rebre al seu despatx del Palau de la Zarzuela l'hereu saudita Mohammad bin Salman, que va signar un acord de col·laboració amb Espanya per a la compra de material de Defensa i amb qui va tractar diverses qüestions bilaterals i internacionals. El príncep Mohammad, que es va allotjar al Palau del Pardo, es va desplaçar des de la Zarzuela a la caserna general de l'Exèrcit de Terra per reunir-se amb la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, on va signar un acord bilateral d'intencions sobre aquestes adquisicions.

Aquest acord de col·laboració servirà per aplanar el camí a la signatura d'un contracte amb l'empresa Navantia per a la construcció i venda de cinc corbetes de tipus Avante 2200 per valor d'uns 2.000 milions d'euros, així com per a la construcció d'una base naval a l'Aràbia Saudita, on atracaran els vaixells, i la instrucció de militars saudites per al maneig dels vaixells.

Navantia considera estratègica aquesta operació per les excel-lents oportunitats que presenta, pel bon posicionament a tota la zona del Próxim Orient amb potencials clients interessats en els seus productes i, sobretot, per la càrrega de treball per a les seves drassanes i la indústria auxiliar.



Poca transparència

L'Aràbia Saudita, regne guardià dels llocs sants de l'Islam, és també un dels països menys transparents del planeta, on els drets humans més bàsics són ignorats sistemàticament. A més, en els últims temps lidera una intervenció militar al conflicte del Iemen, on 10.000 persones han mort.

Des de 2015, el govern de l'Aràbia Saudita se situa al capdavant d'una coalició contra els rebels houthis al Iemen, mitjançant una força militar que aporta 150.000 efectius i un centenar d'avions, i que ha provocat més de 10.000 morts i 50.000 ferits. L'ONU estima que, fins a finals de gener de 2018, més de 22 milions de persones necessiten ajuda humanitària per cobrir les seves necessitats bàsiques, una crisi agreujada precisament pel bloqueig del Iemen per part de la coalició saudita.