Els intents de segrest de nens al març a Madrid no van ser certs

La delegada del Govern a Madrid, Concepción Dancausa, va donar per descartats pràcticament tots els intents de segrestos de nens denunciats el mes passat a la comunitat autònoma perquè «no hi ha proves ni hi ha testimonis consistents». Dancausa va explicar que algun d'aquests cinc casos de suposats raptes s'està encara investigant, tot i que la resta no van ser certs.

«Ja ho vaig dir en el seu moment, que creia que hi havia una certa alarma, tant per part dels nens com dels pares pel cas Gabriel. Està bé que la gent s'alerti i prengui totes les mesures. Però al final tots els intents van quedar en res», va afegir. La delegada va assenyalar que tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional han investigat tots els casos.