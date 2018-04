L'Exèrcit sirià ja controla totalment Ghuta Oriental

Les forces governamentals sirianes van hissar la seva bandera a Duma, escenificant així la presa de control de l'última localitat de l'enclavament de Ghuta Oriental que seguia dominada per grups rebels, tot això en el marc d'una ofensiva militar iniciada a mitjans de febrer i que es va veure marcada el 7 d'abril per un atac amb suposades armes químiques en aquesta ciutat.

La presa de Duma suposa la confirmació definitiva de la victòria de les forces del règim de Bashar Al-Assad en el que ha estat l'últim bastió dels rebels a la perifèria de la capital del país. La localitat ha caigut finalment en el marc d'una ofensiva que van començar les forces lleials a Al-Assad a mitjans de febrer contra aquest districte, que ha passat els últims anys sota setge de les forces governamentals i en el qual vivien unes 400.000 persones.

L'ofensiva militar siriana ha estat acompanyada per un procés d'evacuacions de rebels i civils impulsat per Rússia mitjançant la imposició d'una treva de diverses hores de durada cada dia. Els grups rebels han anat accedint gradualment a tancar acords amb Rússia per evacuar els seus combatents i els familiars de Ghuta Oriental.

El grup rebel Yaish al Islam va acordar diumenge la seva sortida de Duma hores després d'un atac amb suposades armes químiques que va deixar a unes 70 persones mortes i que ha portat els Estats Units a amenaçar d'atacar el règim d'Al-Assad per considerar-lo responsable d'aquesta ofensiva. El Govern sirià ha negat qualsevol responsabilitat en aquest atac i Rússia ha dit que es tracta d'un muntatge dels rebels per acusar les forces de Damasc.

«L'hissat de la bandera en un edifici a la localitat de Duma ha posat de manifest el domini d'aquesta localitat i, per tant, de tota Ghuta Oriental», va afirmar el general de Divisió rus Iuri Yevtushenko, el cap del Centre per a la reconciliació i la Pau a Síria.

En el marc de l'acord assolit amb els grups rebels, la Policia Militar russa s'ha desplegat a Duma. El pacte preveu que unes 40.000 persones, inclosos milers de combatents rebels i les seves famílies, abandonin Duma per traslladar-se a zones sota domini opositor al nord de Síria.

Un comandament militar sirià destacat en un extrem de Ghuta Oriental va explicar que l'evacuació de rebels i civils de Duma conclourà aviat. Set vehicles amb banderes russes i amb policies militars romanen en el lloc de control de Duma, mentre policies sirians i dos autobusos plens de persones han sortit amb destinació al nord del país.