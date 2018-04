Un menor guineà ferit greu en caure des de la tanca a Ceuta

Un menor de setze anys i nacional de Guinea Conakry està ingressat a l'Hospital Universitari de Ceuta amb esquinçaments molt importants per tot el cos, que en principi no fan témer per la seva vida, després de caure des de dalt de la doble tanca fronterera de la ciutat autònoma, que té filferros amb fulles tant a la seva part superior com a mitja alçada.

El jove presumiblement haurà de ser intervingut quirúrgicament en els propers dies per la importància de les seves ferides. En la primera revisió sanitària d'urgència a què el van sotmtre els voluntaris de l'Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) d'Immigració de la Creu Roja se li van diagnosticar talls profunds al taló d'Aquil·les de la cama dreta, així com esquinçaments a les extremitats i a les dues mans.

El jove va ser localitzat als voltants de la barriada de Benzú, la qual acaba en un espigó marítim en aigües de l'estret de Gibraltar, el perímetre fronterer de més de vuit quilòmetres de longitud que separa la localitat espanyola del Marroc.