El PP recorda a Cifuentes que «ningú està per sobre de les sigles del partit»

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, va assegurar que la decisió sobre la crisi que es viu al PP de Madrid per la polèmica del màster de Cristina Cifuentes li correspon també a ella perquè és tant «personal» com de «partit». Això sí, va dir que parlar de celeritat no significa una «solució imminent» perquè «hi ha temps» fins al 7 de maig, data límit per celebrar el debat de la moció de censura que ha presentat el PSOE. «Ara per ara no està presa cap decisió», va afirmar, si bé va deixar clar que «ningú està per sobre de les sigles del partit».

Maillo va assenyalar que no li «consta» que hi hagi prevista una reunió entre el president del Govern, Mariano Rajoy, -que ha estat aquests últims dies de viatge oficial a l'Argentina- i Cifuentes, tot i que tampoc va descartar que puguin parlar. De fet, va assenyalar que tots dos van conversar a la convenció nacional que el PP va celebrar el passat cap de setmana Sevilla i que ho fan de manera «habitual».

La presidenta de la Comunitat de Madrid va insistir que ella no va cometre «cap irregularitat» amb el seu màster i va criticar que el proper candidat a les eleccions autonòmiques de Podem, Ignacio Errejón, «cobrés una beca en negre». Cifuentes va dir al portaveu de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, que «el seu únic objectiu és lliurar el Govern de la Comunitat a l'esquerra», així com va reiterar que no està «imputada» ni ha falsificat «cap currículum».

Cifuentes va assegurar que a la formació taronja només li preocupa «parlar de la seva pel·lícula» i va defensar que els populars van acceptar la comissió d'investigació sobre el màster de la dirigent a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

En un altre ordre de coses, el secretari general del PSOE-M i portaveu adjunt del Grup Socialista a l'Assemblea de Madrid, José Manuel Franco, va admetre que durant «uns anys» hi va haver una «irregularitat» en el seu currículum, on apareixia com a llicenciat en Matemàtiques malgrat no haver obtingut el títol. Així es va explicar Franco a la seva arribada a l'Assemblea de Madrid, on va indicar que volia donar una explicació «lògica» davant la informació publicada per Ok Diario, que assegura que Franco va falsificar el seu currículum oficial assegurant que era Llicenciat en Matemàtiques quan no va acabar la carrera.

De fet, segons aquesta informació, durant dues legislatures (de 1995 a 1999 i de 1999 a 2003), en l'apartat de «Qui és Qui» de l'Assemblea, Franco apareixia com a Llicenciat en Ciències Matemàtiques. També es recollia que havia estat professor d'aquesta matèria des de 1982 fins al 1987. En declaracions als mitjans, va destacar, precisament, que sí que va exercir com a professor de suport en aquesta matèria, i que l'«error» va ser esmenat el 2003.

Per altra banda, una enquesta interna de Ciutadans estableix que si se celebressin eleccions ara a la Comunitat de Madrid, aquest partit es convertiria en el més votat, i que el PP passaria de primera a tercera força, i també indica que gairebé el 70% dels madrilenys considera greu el cas de la presidenta autonòmica i el seu màster suposadament falsificat.

El president de la formació taronja, Albert Rivera, va avançar els resultats d'aquest sondeig que Cs va encarregar recentment i en el qual es va preguntar als madrilenys a principis d'aquesta setmana, unes tres setmanes després que esclatés l'escàndol. Va qualificar d'«intolerable» que mentre molts estudiants han hagut d'esforçar-se per obtenir un títol de màster, «hi hagi un xiringuito a la universitat perquè alguns polítics puguin sortir-ne beneficiats».