Rússia no descarta un enfrontament armat amb els EUA a Síria

L'ambaixador de Rússia a les Nacions Unides, Vasili Nebenzia, va advertir que no es pot descartar un enfrontament armat entre Moscou i Washington si finalment els Estats Units llancen un atac militar a Síria, tot i que va instar la potència nord-americana a fer tot el possible per evitar-ho. El Govern de Donald Trump sospesa atacar territori sirià com a represàlia al suposat atac químic perpetrat el passat 7 d'abril a la localitat de Duma, que va deixar uns 70 morts i que la comunitat internacional ha atribuït al Govern de Bashar al-Assad, assenyalant Rússia com a còmplice per obstruir les investigacions internacionals.

«Per desgràcia no puc descartar cap possibilitat», va explicar Nebenzia, tot afegint que «hem vist uns missatges molt belicosos des de Washington, que sap que nosaltres som a Síria». Tot i això, va confiar que els dos països puguin «entaular un diàleg a través dels canals adequats per revertir el perillós desenvolupament dels esdeveniments» i evitar que arribin a «un punt de no retorn».

En aquest sentit, el secretari de Defensa dels Estats Units, James Mattis, va aclarir que el Govern de Donald Trump encara no ha decidit si finalment llançarà un atac militar a Síria. «Encara no hem pres cap decisió sobre un atac militar a Síria», va dir Mattis en una audiència a la Comissió de Serveis Armats de la Cambra de Representants.

Aquesta cautela contrasta amb les declaracions del president, que dimecres va aconsellar Rússia que es preparés per a un atac nord-americà a Síria amb «míssils intel·ligents» i va ratificar la seva intenció de dur a terme una intervenció militar matisant únicament que podria ser «molt aviat» o «no tan aviat».

Mattis, però, es va mostrar segur que hi va haver un atac químic. «Crec que hi va haver un atac químic i estem buscant proves», va afirmar, confiant que els investigadors de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), que començaran el seu treball demà, les aconsegueixin en «una setmana».



«Línia vermella»

Per part seva, el president de França, Emmanuel Macron, va assenyalar el règim de Bashar Al-Assad com a responsable de l'atac químic a Duma el 7 d'abril, però va aclarir que encara no s'ha pres cap decisió sobre la possibilitat de llançar una operació militar com a represàlia. «Els nostres equips porten treballant tota la setmana i prendrem una decisió en el seu degut moment, quan ho considerem més útil i eficaç», va assegurar Macron, que en diverses ocasions va marcar l'ús d'armes químiques com la «línia vermella» a la guerra de Síria.

França, va destacar el mandatari, «no permetrà cap escalada que pugui perjudicar l'estabilitat de la regió en el seu conjunt». «Però no podem permetre que actuïn els règims que creuen que poden fer tot el que volen, fins i tot les pitjors violacions del Dret Internacional», va afegir.

Paral·lelament, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va avançar que el seu país «no participarà» en l'acció militar que preparen els Estats Units i França en represàlia pel suposat ús d'armes químiques a Duma. En tot cas, es va mostrar partidària de fer «tot el possible per mostrar que és inacceptable un atac amb armes químiques». El portaveu del Govern alemany, Steffen Seibert, va indicar que Merkel i Macron tenen intenció de seguir tractant de manera conjunta aquests temes amb els seus aliats.

Itàlia tampoc tindrà cap paper directe en una eventual acció militar occidental a Síria, però sí oferirà suport logístic als seus aliats, segons va assenyalar l'oficina del primer ministre, Paolo Gentiloni. El primer ministre va mantenir nombrosos contactes amb dirigents internacionals, entre ells Merkel.

El Govern de Bashar al-Assad va reiterar el seu ple suport a la missió de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques, advertint que qualsevol retard serà responsabilitat exclusiva d'Occident. L'ambaixador sirià davant l'ONU, Bashar Jaafar, va destacar la col·laboració de Damasc amb aquestes indagacions, tot assenyalant que el Govern s'ha ofert a «acompanyar» els inspectors internacionals «on i quan vulguin» i va detallar que va concedir «immediatament» els visats i els permisos necessaris als investigadors. El règim d'Al-Assad ha negat qualsevol responsabilitat en l'atac de Duma, en què van perdre la vida més de 70 persones.