Tenerife Dos anys i mig de presó per a l'ancià que va matar un lladre

L'home de 83 anys que va matar d'un tret el lladre que va entrar a casa seva a Arafo (Tenerife) el 2015 i va agredir i va torturar la seva dona, ha estat condemnat a dos anys i mig de presó per un delicte d'homicidi, amb l'eximent incomplet de legítima defensa. La sentència de l'Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife també recull una condemna de dos anys de presó per tinença il·lícita d'armes, si bé acorda la suspensió sota el compromís que no hi hagi nous delictes.