Trump vaticina que la seva reunió amb el líder nord-coreà serà «genial»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va vaticinar que la reunió amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, serà «genial» i va expressar el seu agraïment a la Xina per propiciar aquest acostament bilateral, que fa només uns mesos era impensable. «La reunió amb Kim Jong-un s'està gestionant ara mateix. Crec que serà genial i amb molt de respecte, a veure què passa», va dir en ser preguntat sobre aquest tema durant una trobada amb governadors i legisladors nord-americans.

Trump va atribuir gran part del mèrit a la Xina, principal i pràcticament únic aliat internacional del règim de Kim Jong-un. «Han estat realment genials ajudant-nos amb Corea del Nord», va destacar. També va valorar les «bones discussions» entre els Estats Units i la Xina en matèria comercial per deixar de banda la guerra dels aranzels. «Ho estem fent realment bé», va assenyalar, tot afegint que «volem més comerç, no volem barreres».

Per altra banda, es va referir a les converses amb Mèxic i amb Canadà per renegociar l'acord de lliure comerç per a Amèrica del Nord (Tlcan), que Trump va forçar i vol vincular a altres assumptes com la política migratòria. «Estan anant genial també», va assegurar, explicant que estan «molt a prop» d'un acord. No obstant, va destacar que «no hi ha una data límit» perquè encara hi ha assumptes que millorar, entre els quals va esmentar el bloc d'agricultura.

En un altre ordre de coses, més de 10 milions de nord-coreans, és a dir, el 40 per cent de la població de l'hermètic país asiàtic, necessita ajuda humanitària, segons l'ONU, que ha sol·licitat 111 milions de dòlars per poder oferir assistència a 6 milions d'ells.

Les agències humanitàries que treballen a Corea del Nord esperen poder dur a terme amb aquests fons activitats per incrementar la seguretat alimentària, reduir la desnutrició, augmentar l'accés a atenció sanitària, aigua i sanejament, i millorar la resiliència de les comunitats vulnerables als desastres naturals que sovint afecten el país.



Problemes nutricionals

Segons va explicar l'ONU en un comunicat, els problemes nutricionals dels nord-coreans segueixen constituint una de les principals preocupacions, tenint en compte que més d'una quarta part dels nens del país presenten desnutrició crònica a causa que no ingereixen els aliments adequats. Un altre dels grans problemes que afligeixen Corea del Nord és el problema d'accés a serveis bàsics. Així, una bona part dels nord-coreans no té accés a una font d'aigua potable.