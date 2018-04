La Universitat Rey Juan Carlos suspèn de funcions el director del màster de Cifuentes

La Universitat Rey Juan Carlos ha tancat la investigació i ha decidit suspendre de funcions el director de l'Institut de Dret Públic (adscrit a la universitat), Enrique Álvarez, on va aconseguir el màster Cifuentes. En un comunicat, el rector assegura que és una "mesura cautelar". A més, obre expedient disciplinari a la funcionaria que va canviar les notes de la presidenta madrilenya, al·legant que està implicada en "greus irregularitats". Arran del cas Cifuentes, la universitat ha decidit iniciar auditories a totes les activitats relacionades amb els instituts i centres propis de la universitat amb l'objectiu de verificar que tots els processos relacionats amb la gestió acadèmica i econòmica es fan en estricte compliment de la llei i de "l'ètica professional". Tota la informació recopilada en aquesta investigació interna es posarà en mans de la Fiscalia. El rector, Javier Ramos, avança que si hi ha sentència ferma que demostri que es van falsificar documents públics retiraran la titulació a Cifuentes.

Nou capítol en la polèmica pel màster de Cristina Cifuentes. La Universitat Rey Juan Carlos (URJC) va obrir el que s'anomena un expedient d'informació reservada quan va esclatar la polèmica sobre les irregularitats del màster de la presidenta madrilenya, destacat pel 'Diario.es'.

Després de dies de recavar informació, el rector ha presentat les conclusions en el marc del Consell de Govern de la universitat. Entre les decisions importants, destaca la suspensió de funcions "com a mesura cautelar" del director de l'institut on Cifuentes va aconseguir el màster. Així mateix, també s'expedienta la funcionària que hauria canviat les notes ja que la universitat considera que està implicada "en greus irregularitats detectades".

Arran d'aquest cas, la universitat vol posar la lupa per avaluar que totes les activitats es fan en compliment de la llei tant dels del punt de vista econòmic com ètic, recull en un comunicat. Per això, el rector ha anunciat auditories en totes les activitats relacionades tant amb els instituts adscrits com amb els centres propis.

La universitat, a més, reconeix que hi ha "indicis" de la comissió d'un delicte de falsificació de document públic i, per això, ha decidit suspendre el procediment intern d'informació (la investigació interna) i enviar tota la documentació recopilada a la Fiscalia. De fet, la URJC ja va fer el pas fa una setmana i va portar el cas de màster davant el ministeri públic. Tot i això, la URJC assegura que mantindrà la lupa posada sobre aquest institut de dret públic, especialment pel que fa al mateix màster cursat per Cifuentes.

En el comunicat, avança que si hi ha sentència ferma en aquest cas que demostri les irregularitats iniciaran els tràmits per anular el títol de màster a Cifuentes.



Es mantenen les tensions polítiques

La polèmica del màster, però, no ha fet encara que el PP mogui fitxa. Cifuentes resisteix i continua assegurant que el seu màster és "legal i real" i que el va cursar seguint la normativa. Des del PSOE ja han registrat la moció de censura i falta que la presidència de l'Assemblea de Madrid fixi una data (el màxim al calendari és el 7 de maig).

Des de Cs, han demanat a Cifuentes que faci un pas al costat i que el PP posi un nou president de manera interina fins a les eleccions del 2019. Si no ho fa, ja alerten que donaran suport a la moció de censura presentada pels socialistes.