Una dona es queda tancada en un cotxe durant 6 hores per un oblit del seu xicot

Atrapada a l'interior del seu propi cotxe sense poder sortir ni abaixar les finestres. Així va trobar la Guàrdia Civil una jove de Bueu (Galícia) al matí de diumenge passat a l'aparcament d'un conegut restaurant i hotel de la localitat. La dona portava unes sis hores a l'interior de l'automòbil, en el qual s'havia quedat atrapada i fins i tot oblidada per la seva pròpia parella, també de Bueu. Una rocambolesca història en la qual sembla que van tenir molt a veure els possibles excessos durant la celebració d'un casament.

Cap a les les deu del matí de diumenge, uns clients que abandonaven l'establiment es dirigien a retirar el seu cotxe de l'aparcament, moment en què van veure la dona a l'interior d'un vehicle i sol·licitant ajuda. La jove no podia sortir de l'automòbil de cap manera a causa d'un increïble cúmul de circumstàncies: el cotxe es va quedar sense bateria, no era possible obrir-lo des de l'interior ni abaixar les finestres.

El vehicle, un Volkswagen Golf GTD, no era l'únic que no tenia bateria: els dos telèfons mòbils que hi havia a l'interior, el seu i el de la seva parella, tampoc tenien càrrega i no podia trucar ni advertir a ningú. Els clients que la van veure van avisar el 112, que va mobilitzar la Guàrdia Civil.

Quan els agents van arribar al lloc, la dona va assegurar que la seva parella va tancar l'automòbil i se'n va anar a casa per altres mitjans sense adonar-se que ella era a l'interior. La Guàrdia Civil va decidir acudir al domicili de l'home, a la parròquia de Cela, per intentar localitzar-lo i aconseguir una clau per obrir el Volkswagen Golf. En cas contrari estaven disposats a forçar el pany o a trencar una finestra per treure la dona. Finalment van localitzar la parella, que es trobava dormint després de la festa de la nit anterior i que es va despertar a causa de l'enrenou generat al domicili. L'home els va entregar les claus de l'automòbil i van haver de ser els mateixos agents els que tornessin a l'aparcament per obrir el cotxe i poder alliberar la noia.