Macron retreu a Putin el veto a la resposta de l'ONU als fets de Duma

El president de França, Emmanuel Macron, va traslladar al seu homòleg de Rússia, Vladímir Putin, la seva «profunda preocupació» pel deteriorament de la situació a Síria i va lamentar el «nou veto rus» al Consell de Seguretat de l'ONU, que «ha impedit una resposta unida i ferma» després de l'atac químic de Duma. Macron va afirmar que el «no» de Rússia al principal òrgan executiu de l'ONU ha impedit «posar en marxa un mecanisme internacional per establir responsabilitats, prevenir la impunitat i impedir tota possibilitat de reincidència del règim sirià», segons un comunicat de l'Elisi.

Macron, que confia a «intensificar» el diàleg amb Moscou en nom de «la pau i l'estabilitat a Síria», va fer referència com a «prioritats» de París la lluita contra el terrorisme, l'assistència humanitària a la població civil i el desenvolupament d'«un procés polític creïble i inclusiu» per posar fi a la guerra.

Per part seva, el Govern de Rússia va assegurar que compta amb «proves» que Regne Unit «va participar de manera directa» a la «provocació» de Duma, alhora que va insistir que el presumpte atac amb armes químiques a la ciutat és «un muntatge». El portaveu del Ministeri de Defensa rus, Igor Konashenkov, va assenyalar que el grup de defensa civil conegut com a Cascos Blancs va ser pressionat per Londres per dur a terme aquesta «provocació».

«Es va dir als Cascos Blancs entre el 3 i el 6 d'abril que els milicians de Yaish al Islam durien a terme atacs massius amb artilleria contra Damasc. Això provocaria una resposta de les forces governamentals que seria usada pels Cascos Blancs per preparar una provocació amb un presumpte ús d'armes químiques», va assenyalar. Així, va destacar que funcionaris del Ministeri de Defensa han parlat amb dos ciutadans sirians que haurien participat en l'enregistrament de les conseqüències de l'atac.