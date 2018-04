Les negociacions per formar govern a Itàlia arriben a un punt mort

El president d'Itàlia, Sergio Mattarella, va admetre que les negociacions polítiques per formar un nou Govern després de les últimes eleccions han arribat a un «estancament» i es va donar «uns dies» de termini per decidir el proper pas, després que els principals partits no s'hagin mogut de les seves respectives posicions.

Mattarella va convocar de nou les parts a partir de dijous per a una nova ronda de contactes. El Moviment 5 estrelles va ser la formació més votada el 4 de març, però per blocs la victòria se la va endur l'aliança conservadora que lideren la Lliga i Forza Italia, en ambdós casos sense majoria suficient. El Moviment de Luigi Di Maio ha obert la porta a una aliança amb la Lliga, però aquesta es nega a deixar enrere la Forza Italia de Silvio Berlusconi. El Partit Democràtic, que governa actualment i podria inclinar la balança en un o altre sentit, manté el seu desig de ser a l'oposició.

El president va confirmar que no hi ha «cap progrés». «Em prendré uns dies per decidir com sortir de l'estancament», va explicar Mattarella, que va destacar la importància que Itàlia compti amb un Govern «en plenitud de funcions» en l'actual context internacional. Entre les opcions que se li obren ara al cap d'Estat hi ha la designació d'un membre de la Lliga en qualitat de partit més votat dins el bloc de centre-dreta, l'elecció d'una figura institucional com podria ser el president del Senat o un tercera via en la qual s'opti per una figura no associada a cap dels grans partits.