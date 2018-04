El nou judici contra Pablo Ibar als Estats Units començarà el 22 d'agost

El Tribunal de Broward County, a Florida (Estats Units) va fixar el proper 22 d'agost com a nova data per a l'inici de la repetició del judici contra Pablo Ibar, amb l'última fase de selecció de membres del jurat, en la conferència de seguiment celebrada ahir. El pres, d'origen basc, estava a l'espera d'un nou judici després que fos anul·lada la seva condemna a mort fa gairebé dos anys.

Segons va recordar l'Associació contra la Pena de Mort Pablo Ibar, estava previst que el judici comencés el passat 5 de març, però la defensa es va veure obligada a demanar un ajornament al mes de febrer com a conseqüència que va ser necessari substituir un dels integrants de l'equip jurídic, que va causar baixa per motius de salut.

Així mateix, es dona la circumstància que la jutgessa Lisa Porter, encarregada de jutjar el cas, deixa el seu càrrec el proper 30 de juny. Tot i això, Porter ha fixat la nova data d'inici del judici per al proper 22 d'agost. L'Associació contra la Pena de Mort Pablo Ibar va assenyalar que a la sala, entre el públic, va estar present un altre jutge, Dennis Bailey, «que possiblement assumirà el cas».

La jutge Porter va donar també a conèixer que es fixava la data límit per a la realització de les declaracions prèvies per al 31 de maig, i que tots els peritatges que les parts considerin oportuns hauran d'haver estat lliurats al tribunal per a finals de juny. La propera conferència de seguiment va quedar fixada per al proper 1 de juny.